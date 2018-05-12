واشنطن تعد بيونغ يانغ بمساعدات اقتصادية.. بشروط

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن #الولايات_المتحدة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية اقتصادياً، في حال تخلت عن أسلحتها النووية.

وعقد بومبيو مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا، وجاء حديثه بعد يوم من عودته من بيونغ يانغ رفقة ثلاثة معتقلين أميركيين أطلقت كوريا الشمالية سراحهم.

وأضاف بومبيو أن هدف المحادثات مع بيونغ يانغ كان النزاع النووي التام القابل للتحقق لشبه الجزيرة الكورية، وأنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة والموضوعية مع الزعيم كيم يونغ أون خلال الزيارة.

لكن الوزير الأميركي قال إن تخلي بيونغ يانغ عن السلاح #النووي بالكامل سيتطلب "تحققا قوياً"، فيما أصرت نظيرته الكورية الجنوبية على أن العقوبات ضد كوريا الشمالية لن ترفع قبل قمة الزعيمين دونالد ترمب وكيم يونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.



وقالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وا في مؤتمر صحافي مشترك مع بومبيو "نحن واضحون جداً بشأن بقاء العقوبات كما هي حتى نرى خطوات واضحة وذات مغزى من كوريا الشمالية على طريق نزع السلاح النووي".

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك تنسيق "محكم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المرتقب مع كيم.