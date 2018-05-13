أميركا: لم نستهدف أوروبا عندما انسحبنا من "نووي إيران"

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، الأحد، أنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع #إيران بعد أن هدد الرئيس دونالد #ترمب بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تواصل العمل هناك.

وقال بومبيو، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة لم تستهدف أوروبا عندما انسحبت من #الاتفاق_النووي الإيراني الأسبوع الماضي.



وأضاف: "آمل أن نتوصل في الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق يمكن تطبيقه في واقع الأمر.. اتفاق يحمي حقاً العالم من السلوك الإيراني السيئ، ليس من برنامجها النووي فحسب وإنما من صواريخها وسلوكها الشرير أيضاً".

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي.

ونعت ترمب الاتفاق بـ"الكارثي"، قائلاً في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.

وأضاف أن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وأن إلغاءه سيجعل أميركا أكثر أماناً، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.