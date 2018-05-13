بومبيو: قد نستثمر في كوريا الشمالية إذا لبت المطالب

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، الأحد، إنه إذا وافقت #كوريا_الشمالية على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل فإن الولايات المتحدة ستسمح للقطاع الخاص الأميركي بالاستثمار في البلاد.

وذكر بومبيو، في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز: "سيأتي أميركيون من القطاع الخاص للمساعدة في بناء شبكة الطاقة التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء في كوريا الشمالية".

كما أضاف أن الأميركيين سيساعدون أيضاً في الاستثمار في البنية التحتية لكوريا الشمالية والزراعة للمساهمة في توفير الطعام لشعبها إذا أوفت بالمطالب الأميركية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، قد أفادت، السبت، بأن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 أيار/مايو، وفقاً لما يتحدد في ضوء عوامل الطقس، وذلك وفاء بتعهدها السابق بالتوقف عن إجراء الاختبارات النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد، إن تفكيك الموقع سيشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات، وإغلاق مداخله، وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به.

وأشارت كوريا الشمالية إلى أنه سيتم دعوة صحافيين من دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث من أجل "عرض عملية تفكيك منطقة الاختبارات (النووية) الشمالية بطريقة شفافة".