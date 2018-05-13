ترمب يشكر اللفتة "الذكية والدمثة" من كوريا الشمالية

شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت كوريا الشمالية بعد أن تعهدت بتدمير موقعها النووي قبل قمة بين زعيمي البلدين.

وكتب ترمب على تويتر "لقد أعلنت كوريا الشمالية أنها ستفكك موقع التجارب النووية هذا الشهر، قبل لقاء القمة الكبير في 12 حزيران/يونيو". وأضاف "شكراً لكم، لفتة ذكية جدًا ودمثة".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 أيار/مايو وفقا لما يتحدد في ضوء عوامل الطقس، وذلك وفاء بتعهدها السابق بالتوقف عن إجراء الاختبارات النووية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في البلاد أن تفكيك الموقع سيشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات، وإغلاق مداخله، وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به.

وذكرت كوريا الشمالية أنه سيتم دعوة صحافيين من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتغطية الحدث من أجل "عرض عملية تفكيك منطقة الاختبارات (النووية) الشمالية بطريقة شفافة".