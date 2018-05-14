البيت الأبيض: هجوم باريس يعزز التصميم على هزيمة داعش

دان البيت الأبيض الهجوم الذي وقع في باريس في ساعة متأخرة من مساء السبت، وقتل فيه شخص أحد المارة بسكين، كما أصاب عدداً آخر من الناس قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.



وقال البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم الأحد "نتضامن مع الشعب الفرنسي وحكومته ضد هذا العمل الإرهابي البشع ونتعهد بتقديم أي مساعدة لازمة".



وأضاف البيت الأبيض أن هذا الهجوم "يعزز فقط تصميم التحالف الدولي على هزيمة تنظيم داعش والقضاء عليه".

هذا وكشفت السلطات الفرنسية، الأحد، هوية مهاجم المارة في باريس.

وقال مسؤول قضائي فرنسي، الأحد، إن الرجل المسؤول عن هجوم دامٍ بسكين في وسط باريس ولد في الشيشان عام 1997، وتم احتجاز والديه. وأضاف أن المهاجم كان يحمل الجنسية الفرنسية، لكنه ولد في الجمهورية الروسية.

يذكر أنه قُتل شخص وأصيب 4 آخرون مساء السبت وسط باريس، على يد رجل مسلّح بسكين قامت الشرطة بقتله، بحسب ما قالت مصادر أمنية.

وكان المهاجم يهتف "الله أكبر" أثناء قتله أحد المارة.

وحصل الاعتداء في الدائرة الثانية قرب دار الأوبرا وسط العاصمة الفرنسية في حي يضم مطاعم ومسارح، ويعج مساء السبت بالناس، في حين تبنى تنظيم داعش العملية.

وقالت الشرطة إنّ منفذ العملية اعتدى بسكّين على خمسة أشخاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم.