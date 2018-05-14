ترمب عن نقل السفارة إلى القدس: يوم عظيم لإسرائيل

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الاثنين بنقل السفارة الأميركية المرتقب إلى #القدس، معتبراً أن ذلك يشكل "يوماً عظيماً لإسرائيل".

وأعلن ترمب على تويتر أن "التمهيد للحفل الذي سيبدأ الساعة التاسعة (13:00 ت.غ) قد بدأ بالفعل"، مشيراً إلى أن شبكة فوكس التلفزيونية التي يحرص على متابعتها كل صباح ستبث الحفل بشكل مباشر. ولم يأتِ على ذكر المجزرة التي يرتكبها الاحتلال على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

في المقابل، قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب أكثر من ألف آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.