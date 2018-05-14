ترمب لإيران: الآن لن تسيطروا على الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد إن إيران كانت تحاول السيطرة على الشرق الأوسط بأي وسيلة.. مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث الآن في إشارة إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

Remember how badly Iran was behaving with the Iran Deal in place. They were trying to take over the Middle East by whatever means necessary. Now, that will not happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

وكتب ترمب في تغريدة نشرها على تويتر "تذكروا مدى سوء تصرف إيران في الاتفاق النووي، كانوا يحاولون السيطرة على الشرق الأوسط بأي وسيلة كانت... الآن، هذا لن يحدث!".

موضوع يهمك قرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.ونعت الرئيس الأميركي #الاتفاق_النووي... ترمب ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أميركا

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قرر في 8 مايو الجاري، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.

وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.