ترمب بعد تهديد كيم: نصر على نزع سلاح كوريا النووي

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت قمته المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستمضي قدما، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ بتهديد كوريا الشمالية بإلغاء اللقاء.

وصرح ترمب، الأربعاء، فيما كان رحب برئيس أوزبكستان في البيت الأبيض: "لم يتم إبلاغنا على الإطلاق"بشأن التهديد. وأضاف: "لم نر أي شيء. لم نسمع أي شيء. سنرى ما سيحدث".

وشدد ترمب على أنه سيواصل الإصرار على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت القمة لا تزال قائمة: "سنرى.. لم يجر إبلاغنا بأي قرار على الإطلاق. لم نر أو نسمع أي شيء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، الأربعاء، أن واشنطن لا يزال لديها "أمل" بانعقاد القمة بين ترمب و #كيم_جونغ_أون رغم تهديدات بيونغ يانغ بإلغائها.

وقالت ساندرز لشبكة "فوكس نيوز": "لا يزال لدينا أمل بأن اللقاء سيعقد، ونواصل التحرك في هذا الاتجاه، لكن في الوقت نفسه نحن مدركون لواقع أنها يمكن أن تكون مفاوضات صعبة"، وذلك بعدما هددت #كوريا_الشمالية الأربعاء بإلغاء القمة.

وأضافت: "الرئيس جاهز في حال انعقاد الاجتماع. وإذا لم يتم، سنواصل ممارسة حملة أقصى الضغوط التي نطبقها".

وهددت #كوريا الشمالية بإلغاء القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة في حال ضغطت عليها واشنطن للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي الجانب.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية، كيم كي غوان، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "إذا ما حاولت الولايات المتحدة التضييق علينا وإرغامنا على التخلي عن السلاح النووي من جانب واحد، فلن نبدي اهتماما بالمحادثات".

وعبرت الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، عن "الأمل" في انعقاد القمة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، التقى كيم مرتين بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وأعلنت بيونغ يانغ أنها ستدمر موقع التجارب النووية الأسبوع المقبل.

وإضافة إلى إطلاق التهديدات بشأن القمة المرتقبة مع #ترمب، ألغت كوريا الشمالية محادثات رفيعة كانت مقررة، الأربعاء، مع سيول بشأن التمارين العسكرية الأميركية-الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر"، ونددت بتلك التمارين بوصفها "استفزازاً وقحاً وشريراً".