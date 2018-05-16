بالصور.. عواصف تضرب أميركا لتعطل النقل وتقطع الكهرباء

ضربت عواصف عاتية محملة بأمطار غزيرة وبرد مناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة، الثلاثاء، مما عطل حركة النقل وسبب انقطاعاً للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عواصف رعدية شديدة في المنطقة من ولاية ماريلاند وحتى نيوهامبشير. وقالت إن

هناك ما يقرب من 50 بلاغاً عن تساقط البرد في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونيتيكت.





وقالت الهيئة إنه تم رصد إعصار في سوليفان في شمال نيويورك لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

ووضعت مناطق في كونيتيكت تحت تحذير من حدوث إعصار ليل الثلاثاء.





وقال موقع باور أوتيج الذي يتتبع خدمة الكهرباء إن ما يقرب من 600 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا

وفرجينيا كانوا بدون كهرباء حتى قرب مساء الثلاثاء.



وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك من خلال حسابها على تويتر إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف.





وأفاد موقع يتابع خدمات الطيران، أن ما يقرب من 400 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك ألغيت بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22 بتوقيت غرينتش).