ترمب: لم نأخذ بالنموذج الليبي لنزع سلاح كوريا النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، إن "النموذج الليبي" لنزع السلاح النووي ليس بأي حال من الأحوال ما سيقترحه على #كوريا_الشمالية مع اقتراب موعد القمة مع #كيم_جونغ_أون.

وأضاف أن "النموذج الليبي ليس على الإطلاق ما يدور في خلدنا"، مخالفا بذلك مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي صرح قبل أيام أن هذا هو خيار الإدارة للمفاوضات المقبلة، ما أثار غضب بيونغ يانغ.

وصرح ترمب، الخميس، أيضا أنه لم يتم إبلاغ الولايات المتحدة شيئا بخصوص قمة مرتقبة منذ فترة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

جاء ذلك في الوقت الذي بدا فيه في الأيام القليلة الماضية أن الزعيم الكوري الشمالي يتراجع عن الاجتماع المقرر الشهر القادم.

وقال ترمب للصحفيين إنه إذا لم يتم الاجتماع فإن الولايات المتحدة ستنتقل إلى الخيار التالي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ماضية قدما في خططها بشأن القمة المقررة في سنغافورة في 12 من يونيو/حزيران رغم تهديد كيم جونغ أون بالانسحاب منها إذا أصرت الولايات المتحدة على أن تتخلى بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "لم يتغير شيء من جانبنا".