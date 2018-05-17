تيلرسون إلى الواجهة من جديد.. محذراً من "أزمة نزاهة"

ندد وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس #تيلرسون، الأربعاء، بما وصفها بأنها "أزمة متنامية في الأخلاق والنزاهة" في الحياة السياسية الأميركية، في انتقاد واضح للرئيس دونالد #ترمب.

وقال تيلرسون، خلال خطاب بحفل تخرج في معهد فرجينيا العسكري: "إذا حاول قادتنا إخفاء الحقيقة أو عندما نصبح نحن كأفراد أكثر تقبلاً لحقائق بديلة لم تعد تستند إلى الحقائق، فعندئذ سنكون نحن كمواطنين أميركيين في طريقنا للتخلي عن حريتنا".

ولم يذكر تيلرسون، الذي أقاله ترمب في آذار/مارس بعد أقل من عام في منصبه، الرئيس الأميركي بالاسم خلال خطابه أمام طلاب بمعهد العسكري في ليكسنغتون بولاية فرجينيا، لكنه حذر من أن أزمة تتعلق بالصدق والنزاهة تهدد الديمقراطية الأميركية.

وقال: "عندما نصبح...مشوشين بشأن الحقيقة، حتى فيما يبدو أكثر الأمور تفاهة، فإننا نصبح مشوشين بشأن أميركا".

وأضاف: "إذا لم نواجه نحن كأميركيين أزمة الأخلاق والنزاهة في مجتمعنا وبين قادتنا في القطاعين العام والخاص - وللأسف في بعض الأحيان حتى في القطاع غير الربحي - فإن الديمقراطية الأميركية التي نعرفها تدخل سنوات انحطاطها".

وتابع قائلاً إن الالتزام بالحقائق يقوي تحالفات أميركا مع الديمقراطيات الأخرى في العالم.

يذكر أن خطاب تيلرسون يعد أول تصريحاته العلنية منذ إقالته.