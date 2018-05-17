مصادر:واشنطن اشترطت الحصول على مواد نووية من بيونغ يانغ

نقلت صحيفة أساهي، الخميس، عن عدد من المصادر المطلعة على ملف #كوريا_الشمالية قولها إن #واشنطن طلبت من بيونغ يانغ شحناً عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات وغيرها من المواد النووية، في غضون ستة أشهر.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، فيما يبدو أثناء لقائهما هذا الشهر، إن واشنطن ربما ترفع بيونغ يانغ من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية، وفق الصحيفة.

وتنظر الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، في منح ضمانات لنظام كيم في حالة موافقة كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه خلال القمة المقررة بين زعيمي البلدين يوم 12 حزيران/يونيو على أن يشمل البيان المشترك الصادر عنهما هذا الموقف.

وأثارت كوريا الشمالية الشكوك، الأربعاء، حول إمكانية انعقاد القمة الأولى من نوعها بعدما وصفت التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها استفزاز وألغت محادثات رفيعة المستوى مع سول.