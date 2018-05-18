أميركا.. اعتقال رجل أطلق النار في نادي ترمب للغولف

أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في وقت مبكر الجمعة بعد أن تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة، وصياحه بعبارات عن الرئيس #دونالد_ترمب، ووضعه لعلم على منضدة في ردهة نادٍ للغولف يملكه ترمب في دورال بالقرب من #ميامي.

وقال قائد شرطة دورال هرنان أورغانفيديز للصحافيين إن الشرطة أبلغت بوجود "مطلق نار نشط" حوالي 1:30 صباحا. وقال إن رجال شرطة واجهوه على الفور وتبادلوا إطلاق النار مع الرجل الذي تم "تحييده" ونقله إلى الحبس.

وذكر مدير شرطة ميامي ديد خوان بيريز أن الرجل كان يصيح بعبارات عن ترمب، "ويطلق النار بشكل نشط."

وأضاف بيريز: "كان يصرخ ويتفوه ببعض المعلومات عن الرئيس ترمب وهذا ما نعرفه حتى الآن. وكان لديه علم أميركي لفه فوق المنضدة".

وذكر المسؤول الشرطي أن ضابطا في دورال تعرض لإصابة غير محددة.

وفي وقت لاحق، كان مرفق الغولف الكبير في الضاحية محاطًا بوجود مكثف للشرطة، وحلقت مروحيات تابعة لمؤسسات إخبارية فوق المكان. تم إغلاق المداخل، وتم تمديد شريط تحذير أصفر عبر البوابة الرئيسية.

واشترت #منظمة_ترمب منتجع الغولف الذي كان يعرف من قبل باسم "دورال ريزورت أند سبا" في 2012.