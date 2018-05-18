الشيوخ يقر تعيين جينا هاسبل.. أول امرأة ترأس CIA 

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس تعيين جينا هاسبل مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية على الرغم من تحفظ عدد من أعضائه اعتبروا أن ضلوعها سابقاً بعمليات تعذيب لمشتبه في تورطهم بالإرهاب يمنعها من تولي المنصب.

ووافق الكونغرس على تعيين هاسبل، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنصب، بعد أن خالف أعضاء ديمقراطيون توجيهات حزبهم وأيدوا القرار، فيما حذر آخرون من أن التصويت سيشكل مؤشراً لموقف البلاد من التعذيب.

وبذلك تكون هاسبل البالغة الآن 61 عاماً، والخبيرة في شؤون روسيا، أول امرأة تقود وكالة الاستخبارات، خلفاً لمايك بومبيو الذي عينه ترمب مؤخراً وزيراً للخارجية.