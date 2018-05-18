مجزرة جديدة في مدرسة أميركية تحصد 8 قتلى

ارتفع عدد القتلى إلى 8 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية #تكساس الأميركية.

وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأميركية، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي بولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية، تأتي بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا خلال فبراير/شباط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا.

وأكد المصدر في سلطات إنفاذ القانون أنه تم احتجاز الشخص المشتبه بتنفيذ الهجوم على المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر: "التقارير الواردة في الصباح الباكر لا تبدو جيدة. بارك الرب الجميع".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم في منطقة سانتا بولاية تكساس أن عددا من الأشخاص جرحوا خلال إطلاق نار وقع صباح الجمعة في إحدى المدارس الثانوية في المنطقة، لكن السلطات "تسيطر" على الوضع.

وقال المصدر نفسه على صفحته على موقع #فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن "حادثا وقع صباح اليوم (الجمعة) في مدرسة ثانوية تورط فيه مطلق نار". وأضاف أن "الحادث ما زال جاريا لكن السلطات تسيطر على الوضع"، موضحا أنه "تأكد سقوط جرحى".

وكشف مسؤول الأمن في منطقة سانتا أنها مدرسة "سانتا في هاي سكول".