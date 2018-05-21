ترمب: ليس هناك شخص بأميركا أفضل تأهيلا من هاسبل للمنصب

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بجينا #هاسبل، المديرة الجديدة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.آي.أيه"، لدى أدائها اليمين وتوليها المنصب اليوم الاثنين.

وتحدث ترمب في مقر الـ #سي_آي_أيه في فيرجينيا قائلاً إنه "ليس هناك شخص في هذه البلاد أفضل تأهيلاً" للمنصب منها.

ووصف #ترمب هاسبل بـ"القوية"، وقال إن المديرة الجديدة "لن تتوانى" في الدفاع عن أميركا.

كما تحدث ترمب بنبرة مختلفة عن زيارته السابقة لـ"سي. آي. أيه"، فأشاد بالعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، واصفاً إياهم بأنهم "أكثر نخبة استخباراتية محترفة على الكوكب".

وأضاف ترمب: "الرجال والنساء الاستثنائيون في هذه الوكالة يستحقون قيادة استثنائية".

من جهتها، قالت هاسبل إنها تريد إرسال مزيد من الموظفين للعمل الميداني وتحسين كفاءة اللغات الأجنبية لدى الموظفين، وتقوية علاقات العمل بين الوكالة والأجهزة الاستخباراتية في الدول الشريكة.

وقالت هاسبل، اليوم الاثنين، إنها تشرفت باختيارها لقيادة "سي آي أيه".

ودار جدل حول تعيين هاسبل بسبب دورها السابق في برنامج للوكالة لاستجواب واحتجاز قاسٍ للمشتبه في كونهم إرهابيين، إبان هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

واستند مؤيدوها إلى 3 عقود من الخبرة تتمتع بها بفضل عملها في الوكالة، فيما اشتكى منتقدون ورأوا أنه لا يجب السماح لأي شخص كان عضوا في البرنامج بتولي قيادة "سي آي أيه".

وفي تصريحاتها بمقر الوكالة، قالت هاسبل إنها قضت قرابة 50 عاما في العمل حتى ارتقت إلى منصب مدير الوكالة.

ومزحت هاسبل وقالت إنها الآن تعرف السبب بعدما شهدت وعورة عملية تعيينها وتأكيد تعيينها.