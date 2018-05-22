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ترمب يلمح لاحتمال تأجيل القمة مع زعيم كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن - وكالات
الرئيس دونالد ترمب خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية بالبيت الأبيض
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن قمة مرتقبة تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد لا تعقد الشهر المقبل، وفق ما هو مقرر، لكنه أبدى اعتقاده أن كيم "جدي" في نيته التخلي عن السلاح النووي.

وقال ترمب في مستهل محادثاته مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي أن، في البيت الأبيض: "قد لا تعقد القمة في 12 يونيو/حزيران".

وأضاف: "إذا لم تنعقد القمة (في 12 يونيو/حزيران) فقد تحصل في وقت لاحق".

لكنه أكد أن الزعيم الكوري الشمالي "جدي" في نيته التخلي عن السلاح النووي، وقال "أعتقد أن (كيم) جدي. أعتقد أنه جدي جداً".

وقال عن كيم "سيكون سعيداً للغاية" إذا تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

وفي تصريح للصحافيين قبيل اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية، كرر ترمب تأكيده على أن تتخلى بيونغ يانغ عن السلاح النووي كشرط للاجتماع المقرر الشهر المقبل في سنغافورة.

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