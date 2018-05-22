عقوبات أميركية تطال 5 شخصيات إيرانية تدعم الحوثي

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة، تستهدف 5 إيرانيين على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الخمسة، هم: مهدي أذربيشه ومحمد جعفري ومحمود كاظم آباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهراني.

وأضافت أن الأربعة الأوائل عملوا مع الحوثيين من خلال الحرس الثوري، بينما قدم طهراني المساعدة عبر تمويل من الحرس الثوري.

تأتي العقوبات الجديدة في إطار تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخنق إيران اقتصادياً على أمل منعها من تطوير أسلحة نووية. وجاءت بعد يوم من قول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستشن قريباً حملة على دعم إيران للحوثيين.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس الماضي عن عقوبات جديدة متصلة بميليشيات حزب الله اللبنانية، حيث شملت كيانات اقتصادية في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية وقتها إنها ستفضح وتعطل الشبكة الإرهابية لحزب الله وإيران في كل أجزائها، خاصة تلك المتصلة بالمصرف المركزي الإيراني.

وقبلها بيوم، كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت سلسلة عقوبات جديدة على إيران وحزب الله، شملت خاصة محافظ المصرف المركز الإيراني.