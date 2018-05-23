الكونغرس يقر قانونا جدليا حول تجربة علاجات غير مرخصة

أقر الكونغرس الأميركي الثلاثاء قانوناً مثيراً للجدل يحظى بدعم الرئيس دونالد ترمب ويتيح لأشخاص دخلوا في المرحلة النهائية من المرض تجربة علاجات غير مرخصة لا تزال قيد التجربة.

وخلال النقاشات التي جرت في مجلس النواب قبل اعتماد الصيغة النهائية من النص، قال الجمهوري مايكل برغيس و هو طبيب في الأصل "لدينا في متناول اليد علاجات ابتكارية" قد تعطي "فرصة جديدة" لهؤلاء المرضى الذين لم يتركوا علاجا إلا وجربوه.

وسيصادق الرئيس الأميركي سريعا على هذا القانون الخاص بـ"الحقّ في التجربة" الذي كان من كبار مؤيديه.

وندد أطباء وجمعيات تقدم الرعاية لأشخاص مصابين بأمراض نادرة بهذا القانون الذي يحيي "آمالا زائفة".

وحذر النواب الديمقراطيون الثلاثاء مجددا من الثغرات التي تشوب النصّ والتي من شأنها أن تسمح للمرضى والمجموعات الصيدلانية بالتحايل على توجيهات السلطات الصحية الأميركية (اف دي ايه).

ويمكن عادة للأطباء الطلب من مجموعات صيدلانية إعطاء أدوية قيد التجربة لمريض ما في إطار تدابير استثنائية شرط أن يكون العلاج قد اجتاز المرحلة الأولى من التجارب السريرية، أي المرحلة التي تمّ فيها اختبار العقار على نحو عشرين شخصا بصحة جيدة للتأكد من عدم سميته.

وإذا ما قبلت المختبرات بتلبية هذا الطلب، يحال الملفّ إلى السلطات الصحية الفدرالية التي تعطي موافقتها في 99 % من الحالات في خلال بضعة أيام عموما، مع احتمال التوصية بإجراء بعض التكييفات.

والفارق الأكبر الذي يحدثه هذا القانون هو أن السلطات الصحية الأميركية لن يعود لها أي كلمة في هذا الخصوص وهي ستكتفي بتلقي بلاغات، لا سيما عندما تكون الآثار الجانبية شديدة الخطورة. والمختبرات هي وحدها التي تقرر إذا ما كانت تريد تشارك جزيئاتها مع الغير أم لا.

وقد اعتمدت قوانين مماثلة في 38 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين منذ أربع سنوات.

واعتبر النائب الديمقراطي فرنك بالون إنه "قانون خطر يضع على المحك صلاحيات وكالة "اف دي ايه" بشأن الضمانات بأن تكون العلاجات الطبية سليمة وفعالة".