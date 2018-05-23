بعد "هجوم صوتي" مريب.. أميركا تحذر رعاياها بالصين

قالت السفارة الأميركية في الصين الأربعاء إن أميركياً يعمل في قنصلية الولايات المتحدة في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين أبلغ عن أنه يعاني من إحساس "غير طبيعي" بأصوات وضغط وهو ما تسبب في تعرضه لإصابة دماغية خفيفة.



وأضافت السفارة، التي أصدرت تحذيرا صحيا للأميركيين الذين يعيشون في الصين، أنها لا تستطيع الربط بين هذه الحالة وحوادث صحية تعرض لها موظفون حكوميون أميركيون في كوبا في أواخر عام 2016.



لكن في وقت لاحق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في شهادة أمام الكونغرس إن ثمة أوجه شبه طبية بين "الهجوم الصوتي" وحوادث كوبا التي أصابت دبلوماسيين أميركيين بالإعياء.



وقالت السفارة الأميركية في بكين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المواطن الأميركي الذي يعمل في القنصلية الأميركية في قوانغتشو، والذي لم يعلن عن اسمه، تحدث عن مجموعة متنوعة من "الأعراض البدنية" التي ترجع إلى الفترة من أواخر 2017 وحتى إبريل/نيسان هذا العام.



وأعيد الموظف إلى الولايات المتحدة ليخضع لمزيد من الفحوص.



وأضافت السفارة "نتائج تقييم حالته تتطابق مع إصابة الدماغ الرضحية الخفيفة".



وقالت السفارة إن وزارة الخارجية الأميركية تتعامل مع الحادث بجدية شديدة وتعمل على تحديد السبب والتأثير. وقال بومبيو إن فرقا طبية في طريقها إلى قوانغتشو للتحقيق في الواقعة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة الصينية أبلغت السفارة أنها تحقق أيضا في الأمر وتتخذ الإجراءات الملائمة.



وقال مسؤول في السفارة الأميركية لرويترز "لا يمكننا في هذا الوقت الربط بينها وبين ما حدث في هافانا لكننا ندرس كل الاحتمالات".



ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.