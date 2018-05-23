بومبيو: عقد قمة أميركا وكوريا الشمالية يعود إلى كيم

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، أن القمة المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعتمد في الوقت الحالي على كيم.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قال بومبيو ردا على سؤال عن القمة المقرر أن تجري في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو، "هذا القرار سيعود في النهاية إلى الزعيم كيم"، مضيفا "هو من طلب اللقاء والرئيس وافق على لقائه .. وآمل بأن يتم هذا اللقاء".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أبلغ الأميركيين بوضوح أنه ينتظر "في مقابل" التخلي عن السلاح النووي "مساعدة اقتصادية" و"ضمانات أمنية".

وأكد بومبيو أن القمة "التاريخية" بين دونالد ترمب وكيم "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" بعدما تحدث الرئيس الأميركي للمرة الأولى الثلاثاء عن احتمال إرجائها.

وقال "نحن متفائلون".

والتقى بومبيو الزعيم الكوري الشمالي مرتين في بيونغ يانغ، أولا كمدير للسي آي ايه ثم كوزير.

وأضاف أمام النواب "تحدثنا عن ماهية أهدافنا المتبادلة وعما يطلبه العالم وأميركا وعما تريد كوريا الشمالية الحصول عليه أيضا".

وتابع "ثمة موضوعات لا تزال تتطلب كثيرا من العمل لإيجاد أرضية تفاهم، لكنه أوضح أنه يدرك أن النمو الاقتصادي وتحسين حياة شعبه يبقيان رهنا بتغيير استراتيجي (...) نأمل بأن يكون مستعدا لذلك".

وأوضح بومبيو أن "مطالبنا (في المقابل) لم تكن ملتبسة. إن موقفنا لن يتغير ما دمنا لم نشهد خطوات ذات صدقية نحو تخل كامل ولا تراجع عنه ويمكن التحقق منه عن السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

لكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه "الخطوات الصادقة" تكفي لتليين الموقف الأميركي في وقت تؤكد واشنطن ضرورة نزع السلاح النووي تماما قبل البدء برفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وقال بومبيو أيضا "لم نقدم أي تنازل حتى اليوم" و"لسنا في وارد القيام بذلك".

وأضاف "حين تحدثت (إلى كيم جونغ اون) كنت واضحا إلى أبعد حد بالنسبة إلى مدى عملية التحقق الضرورية وبالنسبة إلى كل العناصر المطلوبة لتلاحظ أميركا أن نزع السلاح النووي حصل فعلا".

كذلك، لفت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "قال بوضوح إنه في المقابل، وفي الوقت الملائم، حين يتم تحقيق هذه الأهداف، يريد مساعدة اقتصادية من أميركا" وخصوصا في القطاع الخاص و"مساعدة دولية".

وقال كيم أيضا أنه "يريد ضمانات أمنية من جانب العالم" مع "احتمال التوصل الى معاهدة سلام" تضع حدا للحرب الكورية التي انتهت فقط بهدنة، وفق بومبيو.