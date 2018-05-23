بومبيو: واشنطن تعمل على اتفاق لوقف تهديدات إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن #واشنطن تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران.

وفيما يخص كوريا الشمالية، أكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات المقبلة بشأن برنامجها النووي في الاتجاه الخاطئ.

وقال بومبيو في تصريحاته الافتتاحية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن إبرام "اتفاق سيئ ليس خيارا. الشعب الأميركي يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب. إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام".