رغم تحديد الموعد.. ترمب: سنعلن بعد أسبوع مصير قمة كيم

أوضح الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأربعاء أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيتحدد "الأسبوع المقبل"، فيما توجه مساعدوه إلى #سنغافورة للإعداد للقمة.

وقال ترمب في إشارة إلى القمة التي من المقرر أن تعقد في 12 حزيران/يونيو "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن أن تحصل .. وفي أي حال سنعلن الأسبوع المقبل بشأن سنغافورة. إذا ذهبنا أعتقد أن ذلك سيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" لكن انعقادها يبقى رهنا بقرار كيم.

ومنذ الأسبوع الفائت، يحيط الغموض بإمكان انعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية في شكل مفاجئ بعدم المشاركة فيها إذا طالبتها واشنطن بالتخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد.