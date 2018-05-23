واشنطن تسحب دعوة بكين لمناورات عسكرية بالمحيط الهادئ

أعلن #البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة سحبت دعوة #الصين للمشاركة في المناورات العسكرية السنوية في المحيط الهادئ بسبب "استمرار عسكرتها" لبحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كريس لوغن إن "استمرار الصين في عسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يؤدي فقط إلى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف "لقد سحبنا دعوة البحرية الصينية للمشاركة في مناورات 2018 السنوية في المحيط الهادئ. إن سلوك الصين لا ينسجم مع مبادئ وأهداف هذا التدريب".

وشاركت الصين مرتين في هذه المناورات سابقا، العام 2014 للمرة الأولى والعام 2016.

ومناورات "ريمباك" جرت للمرة الأولى في 1971 وكانت سنوية حتى 1974 حين اتخذ قرار بأن تجري مرة كل عامين بسبب نطاقها الواسع. وأول من بادر إليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.