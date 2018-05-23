"الشيوخ": أوباما كان بطيئاً بالتحقيق حول التدخل الروسي

خلص محققو مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك #أوباما كانت بطيئة للغاية بشأن التحقيق حول مزاعم تدخل #روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكان مصدران مطلعان قد أعلنا سابقا أن المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، قد أصدر مذكرة استدعاء بحق مساعد رئيسي لروجر ستون، الذي عمل مستشارا للرئيس دونالد ترمب لفترة طويلة.

وتعد هذه أحدث إشارة على أن تحقيق مولر في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 بدأ يركز بشكل متزايد على ستون.

وصدرت المذكرة بحق جون كاكانيس (30 عاما)، والذي عمل سائقاً ومحاسباً وعاملاً عند ستون.

وقال مصدر مطلع إن كاكانيس خضع لاستجواب مقتضب من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات، وبشأن موقع ويكيليكس ومؤسسه جوليان أسانج.

وأضاف أن مولر لم يحدد بعد موعداً لمثول كاكانيس أمام هيئة محلفين كبرى.

ولم يرد مايكل بيكر، محامي كاكانيس، على طلبات متعددة للتعليق، في حين رفض مكتب مولر التعليق.

فيما قال ستون إنه يعتقد أن تدقيق مولر في أنشطته نابع من "مفاهيم خاطئة وسوء فهم" ناجم عن تغطية وسائل الإعلام، وإنه في النهاية سيتم تبرئة ساحته من ارتكاب أي مخالفات.