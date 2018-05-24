بومبيو: لا نسعى لتغيير النظام في إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إنه على الإيرانيين الموافقة على مطالبنا الـ12، لافتا إلى أن واشنطن لا تريد تغيير النظام في إيران.

وأكد بومبيو أن الأوروبيين لم يفعلوا شيئا تجاه البرنامج الصاروخي الإيراني.

وفيما يخص كوريا الشمالية وبعد إعلان ترمب إلغاء القمة مع كيم يونغ أون، قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن ستواصل المساعي لإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية فاعلة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلغاء لقاء القمة المزمع عقدها في 12 يونيو مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، في خطاب أصدره البيت الأبيض.

وقال ترمب في الرسالة التي وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي: "كنت أتطلع كثيرا لألتقيك هناك".

لكنه أضاف: "للأسف، استناداً إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح الذي ظهر في آخر تصريح لك، أشعر أنه من غير الملائم، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة".