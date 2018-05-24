ترمب: لن أوافق على قانون هجرة لا يشمل جدار المكسيك

أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أنه يعارض أي قانون هجرة لا يشمل "جدارا حقيقيا" على طول الحدود مع #المكسيك و"أمنا حدوديا قويا للغاية".

ويضغط الجمهوريون المعتدلون في مجلس النواب للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى منح الجنسية للمهاجرين الشباب "الحالمين" الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

لكن ترمب قال في برنامج (فوكس آند فريندز) على قناة "فوكس نيوز": "ما لم ينص مشروع القانون على بناء جدار حقيقي، وما لم يحسن أمنا حدوديا قويا للغاية، فلن تكون هناك أية موافقات مني."

كما تناول ترمب أيضا نظام محكمة الهجرة، مشيرا إلى أن دولا أخرى لديها "أفراد أمن يقفون هناك ويقولون لا تستطيعون العبور، بدلا من القضاة الذين يقررون دعاوى الهجرة".

وأضاف: "من سمع بنظام يخضع الناس فيه لمحاكمات؟ سنقوم بتغيير النظام".