CIA يطلع مشرعين على معلومات سرية بشأن التدخل الروسي

يقدم مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي والمخابرات اليوم الخميس لمشرعين أميركيين، بينهم ديمقراطيون، إفادات تحتوي على معلومات سرية بشأن تحقيق يجريه المكتب في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بعد المزاعم التي أعلنها الرئيس دونالد #ترمب عن استخدام مخبر ضده.

ومن المتوقع أن يحضر نائبان جمهوريان، دون حضور أي ديمقراطي، الاجتماع الأول لمراجعة معلومات سرية تتعلق بما قاله ترمب مؤخرا عن أن مكتب التحقيقات الاتحادي ربما استخدم مخبرا في جمع معلومات عن حملته الانتخابية عام 2016.



وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إنه من المقرر عقد جلسة أخرى يشارك فيها زعماء جمهوريون وديمقراطيون من مجلسي الشيوخ والنواب يعرفون باسم (مجموعة الثمانية).

وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الإفادة الثانية ستجرى بعد عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء إن الديمقراطيين يجب أن يحضروا "للتأكد والمراجعة بسبب الميل المزعج لحلفاء الرئيس لتشويه الحقائق وتقويض التحقيق والقائمين عليه".

ورحب شومر بقرار الإسراع بإطلاع مجموعة الثمانية على مجريات التحقيق لكنه تساءل عن سبب إجراء إفادة أخرى منفصلة لاثنين من الجمهوريين هما ديفن نانز وتيري جودي رئيسا لجنتي المخابرات والرقابة بالمجلس.