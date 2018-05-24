في بيان غاضب.. ترمب يلغي القمة مع زعيم كوريا الشمالية

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو /حزيران في سنغافورة.

وقال ترمب في الخطاب "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك... للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الجانب الكوري الشمالي تحدث عن قدراته النووية "ولكن قدراتنا هائلة وقوية للغاية لدرجة أدعو الله ألا تستخدم أبدا".

وكان ترمب قد أوضح أمس الأربعاء أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيتحدد "الأسبوع المقبل".

وقال ترمب في إشارة إلى القمة "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن أن تحصل .. وفي أي حال سنعلن الأسبوع المقبل بشأن سنغافورة. إذا ذهبنا أعتقد أن ذلك سيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" لكن انعقادها يبقى رهنا بقرار كيم.

ومنذ الأسبوع الفائت، يحيط الغموض بإمكان انعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية في شكل مفاجئ بعدم المشاركة فيها إذا طالبتها واشنطن بالتخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد.