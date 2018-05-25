إصابة شخصين في إطلاق نار بمدرسة في إنديانابوليس

أصيب شخص بالغ وطفل في إطلاق نار اليوم الجمعة، في مدرسة بضاحية إنديانابوليس ونقلا إلى مستشفى، كما احتجز المشتبه به الوحيد.

وقال المتحدث باسم شرطة مقاطعة هاميلتون في بيان إن ضحيتي هجوم صباح الجمعة على مدرسة "نوبلسفيل ويست" المتوسطة نقلا إلى مستشفى في انديانابوليس وأبلغت أسرتيهما.

وأضاف أن المشتبه به يُعتقد أنه تصرف وحده وتم احتجازه. ولم يعلن عن مزيد من المعلومات بشأن المتهم أو الضحايا أو الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وأعلنت السلطات أن المشتبه بإطلاقه النار هو طالب بالمدرسة، وأن الضحيتين معلم وطالب آخر.

وأظهر مقطع مصور من مروحية الطلاب أثناء اقتيادهم خارج المدرسة إلى حافلات شمالي انديانابوليس. وقد نقل الطلاب إلى صالة الرياضة في مدرسة نوبلسفيل الثانوية، حيث يمكن لأسرهم أن تأتي لتأخذهم.

وتضم نوبلسفيل، التي تبعد نحو 32 كيلومتراً شمال شرق إنديانابوليس، نحو 50 ألف شخص. ويتواجد نحو 1300 طالب في المدرسة المتوسطة بها.

يأتي الهجوم بعد أسبوع من هجوم آخر على مدرسة ثانوية في سانتا فيه بتكساس، والذي أسفر عن مقتل 8 طلاب ومعلمين اثنين.