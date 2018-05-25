لهذا السبب ألغيت قمة ترمب-كيم التاريخية

بعدما ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، القمة التي كانت مزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في 12 يونيو المقبل بسنغافورة، ذكر مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي قرر إلغاء القمة، بعدما خلفت بيونغ يانغ مجموعة وعود، وقطعت الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة.



وفي إفادة للصحافيين - شريطة عدم نشر اسمه - أشار المسؤول إلى بيان من كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس تحذر فيه من أنها مستعدة لمواجهة نووية مع واشنطن.



وقال المسؤول "هذا الافتقار الغريب للقدرة على الحكم إلى جانب إخلاف الوعود خلال الأسابيع الماضية، وتعليق كوريا الشمالية اتصالاتها المباشرة مع الولايات المتحدة (كلها أمور) تشير إلى افتقار شديد لحسن النية".

وأضاف إخلاف الوعود دفع الولايات المتحدة للتوقف.

وكان التوتر عاد إلى العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت ليونة على مدى الأشهر الفائتة. وارتفعت حدة الخطاب الأميركي الخميس بعد تصريحات كورية شمالية وصفت أحاديث نائب الرئيس الأميركي بالطائشة.

من جهته، قال ترمب إن الجيش "جاهز إذا لزم الأمر"، للرد على أي "عمل أحمق أو طائش" ترتكبه كوريا الشمالية.