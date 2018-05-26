ترمب: لا خلاف داخل إدارتي حول التعامل مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة اليوم السبت، إن موقف إدارته موحد فيما يخص النهج السياسي المتبع مع كوريا الشمالية.

وكتب ترمب على "تويتر" قائلاً: "لا خلاف على الإطلاق داخل إدارة ترمب بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية... وإذا كان هناك خلاف فلا بأس".

Unlike what the Failing and Corrupt New York Times would like people to believe, there is ZERO disagreement within the Trump Administration as to how to deal with North Korea...and if there was, it wouldn’t matter. The @nytimes has called me wrong right from the beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

يأتي تصريح ترمب بعد تقارير إعلامية عن خلاف بين ترمب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية مع اقتراب الدولتين من عقد قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن فريقاً من البيت الأبيض سيتوجه كما هو مقرر إلى سنغافورة مطلع الأسبوع للتحضير لقمة محتملة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وقالت مجلة "بوليتيكو" في وقت سابق إن فريقاً يضم 30 من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية يستعد للسفر إلى سنغافورة في مطلع الأسبوع.