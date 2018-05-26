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ترمب: لا خلاف داخل إدارتي حول التعامل مع كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة اليوم السبت، إن موقف إدارته موحد فيما يخص النهج السياسي المتبع مع كوريا الشمالية.

وكتب ترمب على "تويتر" قائلاً: "لا خلاف على الإطلاق داخل إدارة ترمب بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية... وإذا كان هناك خلاف فلا بأس".

يأتي تصريح ترمب بعد تقارير إعلامية عن خلاف بين ترمب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية مع اقتراب الدولتين من عقد قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن فريقاً من البيت الأبيض سيتوجه كما هو مقرر إلى سنغافورة مطلع الأسبوع للتحضير لقمة محتملة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وقالت مجلة "بوليتيكو" في وقت سابق إن فريقاً يضم 30 من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية يستعد للسفر إلى سنغافورة في مطلع الأسبوع.

كلمات دالّة

#كوريا الشمالية, #قمة ترمب كيم, #واشنطن, #ترمب

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