زيارة ترمب لبريطانيا.. خطة واقتراحان وممنوعات

قالت صحيفة "صن" إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستحث الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على تفادي الاحتجاجات في وسط #لندن خلال زيارته لبريطانيا في يوليو/تموز، وأن تلتقي معه بدلا من ذلك في مقر إقامتها الريفي.

وأضافت الصحيفة أن كيم داروتش، سفير بريطانيا في الولايات المتحدة، سيسلم تفاصيل الخطة للبيت الأبيض.

وقال التقرير نقلا عن مصدر، إن هناك اقتراحين سيقدمهما داروتش للبيت الأبيض لدى موافقة ماي، يتعلقان بعقد اجتماع في داوننغ ستريت أو في قصر تشيكرز التاريخي الذي يعود للقرن السادس عشر ويبعد 60 كيلومترا شمال غربي لندن. وأضاف المصدر أنه سيتم توضيح تفضيل ماي عقد الاجتماع في تشيكرز.

وأضاف التقرير أنه سيُطلب من ترمب تناول الشاي مع الملكة إليزابيث في مقر الإقامة الملكي في وندسور غربي لندن وليس في قصر بكنغهام.

وتابعت "صن" أن داروتش سيقترح أيضا على البيت الأبيض عدم زيارة ترمب مجلسي العموم واللوردات. ولم يتسن الاتصال بمكتب ماي للتعليق.

وسيسافر ترمب إلى #بريطانيا في يوليو/تموز لزيارة عمل مع ماي بعد عملية أخذ ورد استغرقت شهورا بشأن موعد زيارة الرئيس الأميركي لأوثق حلفاء الولايات المتحدة.

وتوعد بريطانيون كثيرون بتنظيم احتجاجات إذا زار ترمب بريطانيا مع إبداء العديد من الساسة من قبل اعتراضهم على منح ترمب زيارة دولة.