شاهد فيضانات مرعبة في أميركا.. أنهار تلتهم السيارات

أعلنت حالة الطوارئ، الأحد، في بعض مناطق ماريلاند في الولايات المتحدة بعد أن جرفت الفيضانات السيارات، وتسببت في انهيار بعض المباني، لا سيما في إيليكوت سيتي. وقد بلغ ارتفاع منسوب المياه إلى الطوابق الأولى من المباني، بحسب ما أعلنت فرق الدفاع المدني.

Video shows severe flash flooding on Main Street in Ellicott City, Maryland; no word on casualties pic.twitter.com/zUaKX1S86G — BNO News (@BNONews) May 27, 2018

وكانت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة #ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، منذرة بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في الولايات الساحلية بحلول الاثنين.

Ellicott City, Maryland today. I hope everyone is safe.pic.twitter.com/KOffh5YLRE — Ricky Davila (@TheRickyDavila) May 27, 2018





وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة ألبرتو، وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة على شمال ساحل خليج المكسيك لدى اقترابها منه الاثنين.

إلى ذلك، قال كين جراهام، مدير المركز القومي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إنه بحلول منتصف نهار الأحد، كانت المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة تشهد رياحا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وأمطارا تصل إلى 25 سنتيمترا في بعض الأماكن. وأشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة تسبب في بعض الفيضانات بالشوارع.