عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

شاهد فيضانات مرعبة في أميركا.. أنهار تلتهم السيارات

المصدر: دبي- العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت حالة الطوارئ، الأحد، في بعض مناطق ماريلاند في الولايات المتحدة بعد أن جرفت الفيضانات السيارات، وتسببت في انهيار بعض المباني، لا سيما في إيليكوت سيتي. وقد بلغ ارتفاع منسوب المياه إلى الطوابق الأولى من المباني، بحسب ما أعلنت فرق الدفاع المدني.

وكانت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة #ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، منذرة بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات في الولايات الساحلية بحلول الاثنين.



وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة ألبرتو، وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة على شمال ساحل خليج المكسيك لدى اقترابها منه الاثنين.

إلى ذلك، قال كين جراهام، مدير المركز القومي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إنه بحلول منتصف نهار الأحد، كانت المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة تشهد رياحا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وأمطارا تصل إلى 25 سنتيمترا في بعض الأماكن. وأشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة تسبب في بعض الفيضانات بالشوارع.

كلمات دالّة

#ماريلاند, #ألبرتو

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر