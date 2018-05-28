فريق أميركي يصل كوريا الشمالية.. وترمب يشيد باقتصادها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الأحد، أن فريقاً من الولايات المتحدة وصل إلى كوريا الشمالية "لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة" المرتقبة في 12 يونيو المقبل بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وفي استمرار للهجته الإيجابية حيال قمة سنغافورة المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي، أشاد ترمب باقتصاد كوريا، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "أرى في اقتصاد كوريا الشمالية إمكانات رائعة، أنا حقا أعتقد أن كوريا الشمالية تملك إمكانات رائعة، وسوف تكون أمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الأيام. كيم يونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن وفداً أميركياً يجري محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونجوم الحدودية، تهدف إلى إنقاذ قمة سنغافورة.

وكان ترمب قد ألغى، الخميس، القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل أن يتبنى لاحقاً اتجاهاً معاكساً حولها خلال الـ 24 ساعة الماضية.