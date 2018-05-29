ترمب وآبي يؤكدان.. "نزع نووي كوريا الشمالية أمر حتمي"

اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مكالمة هاتفية، مساء الاثنين، على "حتمية" أن تنزع #كوريا_الشمالية سلاحها النووي، وتتخلص من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنه خلال المحادثة الهاتفية بحث #ترمب وآبي "التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، وأكدا أنهما سيلتقيان مجدداً لمواصلة التنسيق عن كثب قبل الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وأضاف البيان أن "الرئيس ورئيس الوزراء أكدا أنه لأمر حتمي أن تفكّك كوريا الشمالية بصورة كاملة ومستديمة برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية الباليستية".

وفي حين لم يحدد موعد اللقاء المرتقب بين آبي وترمب، فإن الرئيسين أكدا أنهما سيلتقيان قبل القمة المتوقعة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في الـ 12 يونيو.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أكد، ليل الأحد، أن فريقاً من الولايات المتحدة وصل إلى كوريا الشمالية "لإجراء ترتيبات متعلقة بالقمة" المرتقبة في الـ 12 يونيو المقبل.

وفي استمرار للهجته الإيجابية حيال قمة سنغافورة المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي، أشاد ترمب باقتصاد كوريا، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "أرى في اقتصاد كوريا الشمالية إمكانات رائعة، أنا حقا أعتقد أن كوريا الشمالية تملك إمكانات رائعة، وسوف تكون أمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الأيام. كيم يونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".