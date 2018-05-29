مسؤول رفيع من كوريا الشمالية يلتقي بومبيو في أميركا

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن المسؤول الكبير في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول سيلتقي بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع، خلال زيارة للولايات المتحدة وذلك قبل قمة مزمعة بين زعيمي البلدين.

يذكر أن زيارة مسؤول رفيع من #كوريا_الشمالية إلى الولايات المتحدة حدث نادر جداً.

وذكرت المتحدثة سارة ساندرز في بيان أن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل أيضا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالبيت الأبيض في السابع من يونيو/حزيران تحضيراً لهذه القمة.

وقالت ساندرز إنه "منذ بعث الرئيس رسالة بتاريخ 24 أيار/مايو إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يتجاوب الكوريون الشماليون" مع الجانب الأميركي.

وأضافت أن "الولايات المتحدة مستمرة في التحضير بشكل نشط للقمة المتوقعة بين الرئيس ترمب والزعيم كيم في سنغافورة".

ومن المنتظر أن تلتئم القمة التي ألغاها ترمب قبل أن يتقرر مجددا عقدها في 12 حزيران/يونيو القادم في سنغافورا.