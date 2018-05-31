ميلانيا ترمب تسكت الشائعات.. وتغرّد

غرّدت السيدة الأميركية الأولى، #ميلانيا_ترمب، الأربعاء، لوضع حد لتكهنات حول غيابها العلني الطويل، مؤكدة أنها في البيت الأبيض، حيث "تعمل بجهد من أجل الشعب الأميركي والأطفال".

وكتبت ميلانيا: "أرى أن وسائل الإعلام تعمل ساعات إضافية وتقوم بتكهنات حول مكان تواجدي ونشاطاتي. اطمئنوا أنا هنا في البيت الأبيض مع عائلتي، وأنا في وضع جيد وأعمل بجهد من أجل الشعب الأميركي والأطفال!".

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018

وتعود المشاركة الأخيرة للسيدة الأميركية الأولى في مناسبة عامة إلى العاشر من أيار/مايو عندما رافقت الرئيس دونالد ترمب لاستقبال أسرى أميركيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية.

وقد خضعت بعدها لعملية جراحية لمشكلة "بسيطة" في مستشفى والتر ريد العسكري في ميريلاند قرب واشنطن.

ودخلت ميلانيا إلى هذا المستشفى في 14 أيار/مايو وبقيت فيه خمسة أيام.

وكثرت الشائعات من بعدها عن احتمال ابتعادها عن الرئيس الأميركي، خصوصاً أن البيت الأبيض لم يدلِ بمعلومات كثيرة حول الموضوع.