كندا تشكو أميركا لـ"التجارة العالمية".. بسبب رسوم ترمب

تقدمت كندا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية رداً على الرسوم الأميركية "غير القانونية" على واردات الصلب والألمنيوم الكندية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الجمعة.

وقالت فريلاند في بيان إن "هذه الرسوم الأحادية المفروضة تحت ذريعة خاطئة لحماية الأمن القومي الأميركي تتعارض مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أعلن في وقت سابق الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "سيعلن في الساعات المقبلة إجراءات مضادة" على #فرض_رسوم_أميركية على واردات واشنطن من الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وصرح يونكر في مؤتمر صحافي في بروكسل "أنه يوم سيئ للتجارة. الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى من دون ردّ. ما يمكنهم (الأميركيون) القيام به نحن قادرون عليه تماما".

إلى ذلك، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن #الرسوم_الجمركية التي قررت الحكومة الأميركية فرضها على واردات الصلب والألمنيوم "غير قانونية"، معربة عن قلقها إزاء "مخاطر التصعيد".

يذكر أن كندا كانت ردت الخميس على #الرسوم_الأميركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي، ما يعادل 12,8 مليار دولار أميركي. وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي أن الرسوم الجمركية الأميركية "مرفوضة تماما".

كما اعتبر ترودو أن "هذه الرسوم تشكل إهانة للشراكة الأمنية القديمة العهد بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصا إهانة لآلاف الكنديين الذين قاتلوا وقضوا إلى جانب رفاق السلاح الأميركيين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عزت قرارها إلى رغبتها في حماية "أمنها القومي".