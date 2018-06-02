ماتيس: وجودنا العسكري بكوريا الجنوبية لن يناقش بالقمة

قال وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس السبت، إن مسألة القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية لن تكون "على الطاولة" خلال القمة التي تعقد هذا الشهر بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وأضاف ماتيس في مؤتمر حول الأمن في #سنغافورة هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا في سنغافورة في الثاني عشر (من حزيران/يونيو)، ولا ينبغي أن تكون كذلك". في إشارة منه إلى الموعد المقرر للقمة بين ترمب وكيم. ويتواجد حاليا نحو 28500 جندي أميركي في #كوريا_الجنوبية، بحسب فرانس برس.

وأكد ترمب الجمعة أن القمة مع كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في #البيت_الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ نقل إليه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.