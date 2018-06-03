أميركا.. إطلاق نار قرب ماراثون سان دييغو واعتقال امرأة

اعتقلت الشرطة الأميركية امرأة بعد إطلاقها النار الأحد قرب موقع ماراتون سان دييغو في ولاية #كاليفورنيا، فيما استؤنف السباق بعد توقفه فترة قصيرة.

وكتبت شرطة سان دييغو على تويتر: "تم اعتقال مطلقة النار. لم يعد ثمة تهديد. المكان تم تأمينه. الماراتون استؤنف".

ولم تحدد الشرطة في بادئ الأمر هوية مطلق النار، لتعود لاحقاً وتوضح أن الأمر يتعلق بامرأة.

من جانبهم، أشار منظمو الماراتون في بيان إلى أن السباق توقف نحو 11 دقيقة بين الساعة 11.45 و11.56 بالتوقيت المحلي (نحو الساعة 18.45 بتوقيت غرينتش).

ونقل نحو 4900 عداء إلى منطقة آمنة، قبل أن يسمح لهم مجدداً باستئناف السباق.

وقال المنظمون إن إطلاق النار "لا علاقة له بسباق اليوم"، لكنهم شددوا على أنه تم تفعيل إجراءات الطوارئ.

ولم يتم الإدلاء بأي معلومات عن احتمال سقوط جرحى. وذكرت وسائل إعلام محلية إصابة شرطي في ساقه عرضياً بسلاحه.

وعثر على مطلقة النار في مبنى يستخدم كمرأب للسيارات قرب خط الوصول في وسط المدينة الواقعة جنوب كاليفورنيا.

كما أظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام محلية طرقاً وقد زنرتها الشرطة بأشرطة أمنية.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية عام 2013 بعد اعتداء ماراتون بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الذي نفذه شابان شيشانيان بتفجير عبوتين من صنع منزلي قرب خط النهاية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 250 شخصاً بين الجمهور.