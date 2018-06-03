ماتيس: نريد من كوريا الشمالية خطوات لا رجعة فيها

قال وزير الدفاع الأميركي، جيم #ماتيس، الأحد إن #كوريا_الشمالية لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات، حتى تتخذ خطوات "لا رجعة فيها" لنزع الأسلحة النووية.

وشدد ماتيس، خلال حديثه في مؤتمر أمني بسنغافورة قبل انعقاد قمة مقررة بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على ضرورة أن يبقي المجتمع الدولي في الوقت الحالي عقوبات مجلس الأمن على بيونغ يانغ.

وأضاف خلال اجتماع مع وزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان: "لن تحصل كوريا الشمالية على الإعفاء (من العقوبات) إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع الأسلحة النووية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونغ يونغ-مو، إنه نظراً للتطورات الأخيرة في كوريا الشمالية "يمكن أن نكون متفائلين بحذر بينما نمضي قدماً".

وأكد ترمب، الجمعة، أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو بسنغافورة.

وتطالب واشنطن "بنزع كامل للأسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". وتقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لضمان "أمن" النظام الكوري الشمالي الذي يعتبر أن ترسانته النووية تشكل ضمانة لبقائه.