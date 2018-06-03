محامي ترمب: الرئيس يملك سلطة العفو عن نفسه

أكد #رودي_غولياني، محامي الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، اليوم الأحد، أن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه، لكنه لا ينوي فعل ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان ترمب يملك سلطة العفو عن نفسه، قال غولياني إن ترمب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، لكن الدستور الأميركي الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك".

وصرح غولياني لمحطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية قائلا: "سيكون سؤالا مطروحا. أعتقد أن إجابته ستكون في إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف غولياني أن مسألة جلوس ترمب مع المحقق الخاص #روبرت_مولر يمثل أيضا "سؤالا مطروحا". ويحقق مولر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترمب للانتخابات الرئاسية في عام 2016، لكن طاقم محامي ترمب يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

كما يحقق مولر فيما إذا كان ترمب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة سير التحقيق في قضية التدخل الروسي.

ومن جانبه، قال كيفين مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية اليوم الأحد، إنه لا ينبغي للرئيس أن يصدر عفوا عن نفسه.