ترمب: أملك سلطة العفو عن نفسي لكنني لم أخطئ!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لم يرتكب أي مخالفة لكنه يملك السلطة القانونية للعفو عن نفسه، مكرراً بذلك ما قاله محاموه في مذكرة للمحقق الأميركي الخاص في قضية التدخل الروسي نشرتها تقارير إعلامية مطلع الأسبوع.

وكتب ترمب تغريدة على تويتر قال فيها "أملك الحق المطلق في العفو عن نفسي مثلما قال الكثير من أساتذة القانون، لكن لماذا أفعل ذلك في حين أنني لم أرتكب أي خطأ؟".

وأضاف: "وفي تلك الأثناء تتواصل ملاحقة الساحرات بقيادة 13 ديمقراطياً غاضباً ومضطرباً بشدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي".