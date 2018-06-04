سيدة أميركا الأولى تغيب عن قمة السبع ولقاء ترمب - كيم

لن تُرافق السيدة الأميركية الأولى، #ميلانيا_ترمب زوجها الرئيس دونالد ترمب إلى قمة مجموعة السبع في كندا نهاية هذا الأسبوع، ولا إلى قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، في 12 حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت متحدثة باسمها، الأحد.

وقالت ستيفاني غريشام إن السيدة الأولى "لن تحضر قمة مجموعة السبع، ولا توجد خطة في هذه المرحلة لكي تسافر إلى سنغافورة".

ويعود آخر ظهور علني لميلانيا ترمب إلى العاشر من أيار/مايو، عندما رافقت زوجها للترحيب بسجناء أميركيين سابقين أفرجت عنهم كوريا الشمالية.

ومنذ ذلك الحين خضعت عارضة الأزياء السلوفينية سابقاً، البالغة من العمر 48 عاماً، لعملية لوقف تدفق الدم إلى ورم في الكلى، وفق مساعديها.