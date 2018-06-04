هذا موعد وتوقيت لقاء ترمب وكيم في سنغافورة

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم جونغ أون سيتم الثلاثاء 12 حزيران/يونيو في الساعة التاسعة صباحاً (الساعة واحدة فجراً بتوقيت غرينتش) في سنغافورة.

وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم #ترمب: "نستعد في شكل مكثف لهذه القمة"، مؤكدةً أن "تقدماً كبيراً" أحرز في المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وأوضحت ساندرز أن التخطيط مستمر للقمة التاريخية في سنغافورة وأن مفاوضين أميركيين وكوريين شماليين يجتمعون في المنطقة المنزوعة السلاح لإرساء أسس القمة.

ويقول ترمب إن الهدف من القمة هو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. ولم يتم بعد الإعلان عن جدول الأعمال الكامل للقمة.

ووصفت ساندرز الرسالة التي نقلها المسؤول الكوري الشمالي البارز، كيم يونغ تشول، من كيم جونغ أون إلى ترمب يوم الجمعة بأنها "مثيرة للاهتمام" لكنها لم تعلق على محتواها.