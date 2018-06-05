هذا الفندق ستقام به قمة ترمب وكيم في سنغافورة

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بعد أسبوع ستعقد في فندق كابيلا في جزيرة سنتوزا السياحية في سنغافورة.

وتضم هذه الجزيرة منتجعات سياحية عدة وملاعب غولف معروفة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "المكان الذي تقرر لقمة سنغافورة بين الرئيس وكيم يونغ أون سيكون فندق كابيلا في جزيرة سنتوزا".

وأضافت: "نحن نشكر للمضيفين في سنغافورة حسن ضيافتهم".

ولم يعطِ البيت الأبيض تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء التاريخي، مكتفياً بالقول إن أول لقاء ثنائي بين ترمب وكيم سيعقد عند الساعة التاسعة صباحاً (01:00 غرينتش) في 12 يونيو/حزيران.

وفندق كابيلا الفخم في جزيرة سنتوزا بعيد عن التجمعات السكنية، وبالتالي يمكن ضمان أمنه بشكل أسهل.

وتطالب واشنطن بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل "كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه"، مبدية استعدادها لتقديم ضمانات "لأمن" النظام.