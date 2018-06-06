ماذا قال ترمب عن زيارة السعودية في إفطار البيت الأبيض؟

استقبل البيت الأبيض، مساء الأربعاء، ما بين 30 إلى 40 شخصية من بلدان مسلمة، تمثلوا عبر دبلوماسيين وسفراء وقناصل، من أجل المشاركة في حفل الإفطار السنوي.

وخلال الحفل الذي استقبل فيه الرئيس الأميركي سفراء عدة دول مسلمة، قال #ترمب إن أعظم يومين في حياته كانا خلال أول رحلة قام بها إلى الشرق الأوسط، في إشارة إلى السعودية، بحسب ما أفاد أحد مراسلي البيت الأبيض على حسابه على تويتر.

وأوضح ترمب متوجهاً إلى الحضور قائلاً:" لقد أمضيت الوقت مع عدد منكم منذ وقت قصير، حوالي السنة تقريباً، في أحد أفضل يومين في حياتي، كان وقتاً رائعاً".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استقبل، الأربعاء، لأول مرة، مسلمين أميركيين على مائدة الإفطار في البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في وقت سابق "سيكون هناك 30 إلى 40 مدعوا" لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن ترمب لم يدع في 2017 خلال عامه الأول في السلطة، مسلمين أميركيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان، خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأميركيون من قبله.