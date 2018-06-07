ترمب: اخترنا الحوار مع كوريا.. لكن الأمر يختلف مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "كل شيء جاهز" للقمة التاريخية التي ستعقد بعد خمسة أيام مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لافتاً إلى أن واشنطن اختارت الحوار مع كوريا الشمالية، لكن الأمر يختلف مع إيران.

وأضاف ترمب أن القمة ستكون "أكثر من مجرد صورة".

وجاء تصريح ترمب أثناء استقباله الخميس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض. ومن المفترض أن يعقد الرجلان اللذان يشاركان بدءا من الجمعة في قمة مجموعة الدول السبع في كندا، مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد الظهر في البيت الأبيض.

وكانت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، ذكرت الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استقرتا على مكان لعقد القمة بين ترمب وكيم.

وأوضحت أن اللقاء بين ترمب وكيم لأول مرة سيعقد في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا في سنغافورة في 12 يونيو القادم.