تصريح ناري لمحامي ترمب.. "كيم توسل راكعاً للقاء الرئيس"

في تصريح ناري قد يقلب الأمور رأساً على عقب، أكد رودي جولياني، محامي دونالد ترمب، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون "توسل راكعا" من أجل عقد قمة مع الرئيس الأميركي، كما نقلت، الأربعاء، صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن جولياني قوله في مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب، إن الكوريين الشماليين "كانوا يقولون إنهم سيشنون حربا نووية ضدنا، وإنهم سيهزموننا في حرب نووية".

وأضاف "قلنا لهم إننا لن نعقد قمة في مثل هذه الظروف"، مشيراً بذلك إلى إعلان ترمب إلغاء القمة قبل التراجع عن هذا القرار بشأن الاجتماع الذي يفترض أن يعقد في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وتابع جولياني أن "كيم يونغ أون عاد راكعا وتوسل من أجل عقد الاجتماع، وهو الموقع الذي يراد أن يكون فيه تماما"، مشيراً إلى أن الأميركيين أصبحوا أصحاب القرار مع العودة إلى عقد القمة.

يأتي هذا في وقت يبدأ وزير خارجية سنغافورة، الخميس، زيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الشمالية، مع تسارع الاستعدادات لعقد القمة التاريخية بين ترمب وكيم بعد أقل من أسبوع.

موضوع يهمك لدى بعض المسؤولين الأميركيين معلومات عن هاجس أمني ينتاب دكتاتور كوريا الشمالية، كيم جونغ- أون، من أن أحدهم قد يقدم على... هاجس أمني لدكتاتور كوريا من أن يغتاله أحدهم في سنغافورة الأخيرة

وسيلتقي ترمب وكيم في فندق كابيلا الفخم في الجزيرة.

إلى ذلك، ذكر إعلان نشر على موقع المنظمة الدولية للطيران المدني وإدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الأربعاء، أنه سيجري تقييد استخدام المجال الجوي لسنغافورة أثناء القمة المقررة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وقال الإعلان إن المجال الجوي لسنغافورة سيجري تقييده بشكل مؤقت لبعض الوقت في أيام 11 و12 و13 يونيو/حزيران.